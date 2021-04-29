Başkent'te Halk Ekmek büfe sayısı artıyor
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Başkent'te Halk Ekmek büfe sayısı artıyor

Başkent'te Halk Ekmek büfe sayısı artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlarda ürettiği ekmek ve unlu mamulleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatlarda ürettiği ekmek ve unlu mamulleri Başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin severek tükettiği Halk Ekmek ürünlerini daha çok vatandaşa ulaştırmak için büfe ağını genişletiyor. Halk Ekmek Fabrikası, 30 Nisan tarihinde 8'i ilk kez açılacak toplam 11 büfe için noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirecek. İl genelindeki Halk Ekmek büfe sayısı böylece 417'ye çıkmış olacak. Büfe kura çekilişi, 30 Nisan günü saat 14.00'de Halk Ekmek Fabrikası Konferans Salonu'nda Covid-19 salgını nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. Hak sahiplerine 2'şer yıllığına kiralanacak büfelerde Halk Ekmek Fabrikası'nın el değmeden ve hijyenik koşullarda ürettiği ekmek ve unlu mamullerin satışı yapılacak. Çankaya, Etimesgut, Sincan, Yenimahalle, Keçiören, Polatlı ile Haymana'da aralarında sözleşme süresi sona erenlerle birlikte 11 büfe çekilişine katılmak için 364 vatandaş başvuruda bulundu. Çekiliş sonucunda Çankaya'da 1, Etimesgut'ta 2, Sincan'da 2, Yenimahalle'de 2, Keçiören'de 2, Haymana'da 1, Polatlı'da ise 1 Halk Ekmek Büfesi yeni sahiplerine tahsis edilecek.

"Bizim için çok önemli"

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, Başkentlilerin ekmek teknesine dönüşen Halk Ekmek büfelerinde hizmet kalitesini artırdıklarını belirterek, "Biz Halk Ekmek büfelerini işletenleri 'uç beylerimiz' olarak görüyoruz. Halk Ekmek büfeleri bizim için çok önemli. Tüm Halk Ekmek büfe işletmecileri ile hizmet kalitesinin artırılması için geçtiğimiz yıl temmuz ayında Halk Ekmek Genel Müdürlüğünde gruplar halinde toplantılar gerçekleştirdik. Pandemi döneminde başta hijyen tedbirleri olmak üzere tüketici memnuniyeti, güler yüzlü hizmet anlayışı ve onların sorunlarına kadar birçok konuyu masaya yatırdık. Önümüzdeki süreçte ilçe ilçe bu toplantıları sürdürmeyi planlıyoruz. Şu an salgın nedeniyle önceliğimiz büfelerimizde hijyen tedbirlerini en üst seviyede tutmak. Bu yönde denetim ve kontrollerimizi sürekli yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Başkent 153'e gelen şikayet ve önerileri de anında incelediklerini belirten Velioğlu, yönetmeliğe aykırı davrandığı tespit edilen büfe işletmecilerini önce uyardıklarını, şikayetin devam etmesi halinde ise sözleşmesinin feshedildiğini söyledi. - ANKARA

Başkent'te Halk Ekmek büfe sayısı artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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