Başkent'te Hafta Sonu Trafik Denetimleri

Başkent'te hafta sonu yapılan trafik denetimlerinde, 55 araç sahibi ve sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, hafta sonu kentte üç farklı noktada alkol, aşırı hız, abart egzoz, alkollü araç kullanımı, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren araç sürücüleri ya da sahiplerine yönelik, evrak eksikliği konusunda rutin denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde 55 araç sürücüsüne farklı maddelerden 110 ceza uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Öte yandan denetimlerde abart dışı egzoz kullanan 15, araç muayenesi bulunmayan 3, alkollü araç kullanan 3, evrak eksikliğinden dolayı 12, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren 7, kırmızı ışık ihlali yapan 2 ve seyir halinde cep telefonu ile konuşarak trafiği tehlikeye atan 1 sürücüye ceza uygulanırken, kurallara uyan sürücülere de teşekkür edildi.