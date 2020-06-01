Başkent'te gökkuşağı görsel bir şölen oluşturdu
Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.
01.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:50
Ankara'da akşam saatlerinde kısa süre etkili olan yağmurun ardından beliren gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.
Akşam saatlerinde kısa süre yağan yağmurun ardından Başkent semalarında beliren gökkuşağı, dakikalarca süren güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören vatandaşlar, bol bol fotoğrafını çekerek anı ölümsüzleştirdi.
(İHA)
Kaynak: İHA