Başkent'te göçmen kaçakçılarına operasyon

ANKARA - Ankara'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen uygulamada iki kişi 'insan ticareti' suçundan yakalandı.

Ankara Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Uygulamaya, 139 ekip ve 404 polis katıldı.

Edinilen bilgilere göre uygulamada, bin 857 yabancı uyruklu şahıs sorgulanırken, 46 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapılarak sınır dışı (deport) için işlem başlatıldı. Sahte pasaportlar ile yakalanan üç kişiye de 'resmi belgede sahtecilik' suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan, M.B. ve N.G. isimli şahıslar ise 'insan ticareti' suçundan yakalandı. Ayrıca, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan iki kişinin de yakalandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA