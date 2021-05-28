Başkent'te geri dönüşüm firmasında yangın
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Başkent'te geri dönüşüm firmasında yangın

Başkent'te geri dönüşüm firmasında yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı.

Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm firmasında yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Organize Sanayii Bölgesi'nin Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Öğlen saatlerinde fabrikanın içerisinde bulunan bir kimyasal maddenin güneş ışınları ile tepkimeye girmesinin ardından alev almasıyla başladı. Kısa süre içerisinde alevlerin etrafa yayılması ile birlikte yangın büyüyerek etrafa sıçradı. Yangının büyümesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesine engel oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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