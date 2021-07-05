Başkent'te gergin genel kurul

- Başkent'te gergin genel kurul Şereflikoçhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi.