Başkent'te gergin genel kurul

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Başkent'te gergin genel kurul

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkent'te gergin genel kurul Şereflikoçhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi.

- Başkent'te gergin genel kurul

Şereflikoçhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi

ANKARA - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda çıkan gerginliği polis önledi.

Şereflikoçhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 55. Olağan Genel Kurulunda

açık oylama kararına adaylardan itiraz geldi. Adayların Divan kurulunun üzerine yürüyünce devreye çevik kuvvet ekipleri girdi. Divan Kurulu polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Polis aldığı önlemlerle genel kurul tamamlandı.

Başkent'te gergin genel kurul
Başkent'te gergin genel kurul
Başkent'te gergin genel kurul

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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