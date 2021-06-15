Başkent'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı
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Başkent'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı

Başkent'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da, örgütsel iletişim metodu ile terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 33 kişiden 26'sı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da, örgütsel iletişim metodu ile terör örgütü FETÖ/PDY'nin Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 33 kişiden 26'sı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasındaki imamlar ile büfe/ankesörlü telefonlardan örgütsel iletişim metodu ile irtibat kuran 33 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 33 şüpheliden 26'sını yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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