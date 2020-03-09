Başkent'te gecekondu yangını
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Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Başkent'te gecekondu yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

09.03.2020 05:38 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:38
Başkent'te gecekondu yangını

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ilçesi, Altındağ Caddesi üzerinde bulunan bir gecekondu da henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın içindeki eşyalarla birlikte gecekonduyu küle döndürürken, evin içerisinde kimsenin olmaması olası felaketin önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken gecekonduda maddi hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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