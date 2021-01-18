Başkent'te gece boyu yoğun kar yağışı yaşandı

BAŞKENT'te gündüz saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Şiddetini arttıran kar, Ankara'nın simge yerlerini beyaza bürüdü.

Başkent Ankara'da gün içerisinde belli aralıklarla yağan kar, gece saatlerinde de yoğunluğunu arttırarak devam etti. Yoğunluğunu arttıran kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelere bağlı ekipler, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Şiddetini arttıran kar, Başkent'in simge yerlerini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığı, zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Emniyet ekipleri de buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda sürücülere ikazda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ