Başkent'te fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Başkent'te fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Başkent'te fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi Ankara'da etkisini artıran fırtına ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

27.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:08

Başkent'te fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

ANKARA - Ankara'da etkisini artıran fırtına ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ve dolu yağışı ilçelerde de etkili olurken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Ankara'da son günlerde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran fırtına, hem merkezde hem de ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde de aniden yağan dolu, hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bir anda her taraf beyaza bürünürken, ilçe geneli ve köylerde çiçek açan meyve ağaçlarının da zarar gördüğü öğrenildi. Nallıhan'da aniden bastıran dolu ve fırtına, yerini yağmura bıraktı. Nallıhan'da dolu ve fırtınanın ardından etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle Yüzüncüyıl Mahallesi ve ilçe sanayisi önünde bulunan ana yollar sel altında kaldı. Ayrıca, bazı caddeler ve sokaklar göle döndü. ASKİ ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

Başkent'te fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İHA

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