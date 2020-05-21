Başkent'te fırtına uyarısı ANKARA Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.

ANKARA Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; 21 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: DHA