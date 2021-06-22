Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da FETÖ/FDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullanıcısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ/FDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullanıcısı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/FDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhiste bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 13 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker İlham Aliyev Emmanuel Macron Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mert Müldür Fatih Terim Burak Elmas Şenol Güneş Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:56:55. #1.14#

title