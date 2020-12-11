Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
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Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

11.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:35
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Ankara polisinin 10 ilde gerçekleştirdiği FETÖ /PDY Terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara polisinin 10 ilde gerçekleştirdiği FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem üyeleriyle irtibatlı aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 19'u aktif 14 ihraç kaydı bulunan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 29 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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