Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kahramankazan karayolunun 16'nci kilometresinde meydana geldi. 26 PU 096 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Ö. (59), karşı yola geçmek için manevra yaptığı esnada, karşı yoldan gelen Mustafa T.'nin (44) kontrolündeki 06 CBK 256 plakalı Citroen marka araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Yusuf Ö. ve aracında bulunan Sultan Ö. (56), Burcu S. (28), Nezahat C. (40), Nevzat Ö. (37) ve diğer araçta bulunan Abdullah K. (37) hayatını kaybetti. Sürücü Mahmut B. ile yolculardan Mahmut P. (44) ve Mustafa T. (44) ise kazadan yaralı olarak kurtarılabildi. - ANKARA

Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

Başkent'te feci kaza: 6 ölü, 3 yaralı

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