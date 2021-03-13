Başkent'te feci kaza: 4 yaralı
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Başkent'te feci kaza: 4 yaralı

13.03.2021 13:06 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:16
Başkent'te feci kaza: 4 yaralı

Ankara Çevreyolu Bağlum çıkışında, seyir esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpıp topraklık alanda 4 takla attı.

Ankara Çevreyolu Bağlum çıkışında, seyir esnasında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpıp topraklık alanda 4 takla attı. Araçtaki şoför M.Y. ve 3 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara Çevreyolu Bağlum çıkışında, seyir esnasında M.Y.'nin kullandığı 06 GEA 32 plakalı Opel marka araç ani manevra yapan başka bir araca çarpmamak için sağa manevra yapması sonucunda bariyerlerden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Y. bariyerlerden çıktıktan sonra topraklık alana girdi. Topraklık alanda 4 takla atan araçtaki şoför M.Y. de dahil 3 yolcu ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için hastaneye sevk edildi. Trafik ekiplerinin M.Y.'nin önünde ani manevra yapan araç hakkında soruşturması devam ediyor. - ANKARA

Başkent'te feci kaza: 4 yaralı
Başkent'te feci kaza: 4 yaralı
Başkent'te feci kaza: 4 yaralı
Başkent'te feci kaza: 4 yaralı
Başkent'te feci kaza: 4 yaralı
Başkent'te feci kaza: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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