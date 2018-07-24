Başkent'te Feci Kaza! Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: 4 Ölü

Ankara'da bir otomobilin yol üzerindeki köprü ayağına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil ile Elmadağ tarafından Ankara Merkez istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı.

İTFAİYE, SIKIŞAN 4 KİŞİNİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirledi. Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4. kişinin sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisi olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.