Başkent'te Feci Kaza! Otomobil Köprü Ayağına Çarptı: 4 Ölü
Ankara'da bir otomobilin yol üzerindeki köprü ayağına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Ankara'da bir otomobilin yol üzerindeki köprü ayağına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL YOL ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ AYAĞINA ÇARPTI
Olay, Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil ile Elmadağ tarafından Ankara Merkez istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı.
İTFAİYE, SIKIŞAN 4 KİŞİNİN ÇIKARILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen aracı gören vatandaşlar durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi intikal etti. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de araç içinde sıkışan 4 kişinin çıkarılması için hummalı çalışma başlattı.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye erleri araçta bulunan 3 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri ise araçtan çıkartılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirledi. Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4. kişinin sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisi olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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SUÇU DEVLETE YOLA VS VS BULAN SEVGİLİ ARKADAŞLAR DİYORUM Kİ SENNN SIZZZ KIRMIZI IŞIK TA GEÇMEYİN HIZ LİMİTİ 60 OLAN YOLDA 160 LA GİTMEYİN ALKOL ALIP UÇMAYIN O DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP . ÖLMESİNİZ O ZAMAN ANLADINIZ SANIRIMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kırıkkale yolu kadar kaza olan bi yer ben görmedim Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyorum Allah sabır versin...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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SÜRAT FELAKATTİR. EN AZINDAN BAŞKASININ DA BAŞINI YEMEMİSLERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Olay bizim orda oldu arabalar hızlı geçiyor şehirlerarası yol geçmiş olsun ölenlere rahmet diliyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Arkadas aynı olay dun kahramanda oluyor oda köprü ayagina carpiyor 3 kisi ölüyor bu nasil is ben anlamadim ikaz levhasi falan yokmu orada insanlar sonradan mi fark ediyor arastirmali bence yazik Allah ölenlere rahmet ailelerine sabir versinCevap Yaz Yayından Kaldır