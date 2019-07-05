Başkent'te feci kaza: 1'i ağır 8 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın Caddesi istikametinde ilerleyen 06 BGE 315 plakalı otomobil, İvedik Caddesi üzerinde Ulus yönünde seyreden Özkan A. yönetimindeki halde çalışan işçileri taşıyan 16 ND 566 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplam 8 kişi yaralanırken 06 BGE plakalı otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri,06 BGE 315 plakalı otomobilde bulunan yaralılardan Gülseren Ö., Musa A., Sebahat B. ile 16 ND 315 plakalı otomobilde bulunan Özkan A., Hasan S., Eymen A., Fuat A Y.'yı olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti. Kazanın etkisiyle iki otomobilde kullanılamaz hale gelirken polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA