Başkent'te fabrika yangını

Başkent'te fabrika yangını Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Başkent'te fabrika yangını

ANKARA - Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde bir fabrikada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Saray mahallesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA