07.10.2019 23:11

- Başkent'te fabrika alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'daki Ostim sanayi bölgesinde çıkan yangında yalıtım malzemesi üreten fabrika alev topuna döndü.

Olay, saat 21.30 sularında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ostim 1534. Sokakta bulunan dış cephe termo yalıtım malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın önünde bulunan propan tankının vanasından sızan gazın alev almasıyla çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Fabrikadaki işçiler yangını söndürmeye çalıştı

Büyüyen alevleri fark eden işçiler, yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevlerin fabrikayı sarması sonucunda işçilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alev topuna dönen fabrikadaki yangını kontrol altına alabildi. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken fabrika ve önünde bulunan 3 otomobil maddi hasar aldı. Yanan otomobiller, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İHA