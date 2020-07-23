Başkent'te ev yangını Başkent'te ev yangını Ankara'da bir apartmanın teras katında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Başkent'te ev yangını

ANKARA - Ankara'da bir apartmanın teras katında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesi 421'inci cadde üzerinde yer alan apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangının neden çıktığı bilinmezken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 112 ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti. Polis ekipleri de olay ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İHA