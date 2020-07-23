Başkent'te ev yangını Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın teras katında yangın çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanın teras katında yangın çıktı.

Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 421'inci Cadde üzerinde yer alan apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangının neden çıktığı bilinmezken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. 112 ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etti. Polis ekipleri de olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA