Başkent'te Espor Gençlik Kupası rüzgarı Valorant turnuvasıyla esmeye devam ediyor

Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği Turnuvası Valorant ayağı başlıyor!

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, TESFED İl Temsilciliği ve Gazi Üniversitesi Espor Topluluğu; Ankaralı espor severleri 21 Mayıs-13 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek 'Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği Turnuvası'nda bir araya getiriyor.

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2021 yılı espor faaliyetlerine yönelik olarak TESFED İl Temsilciliği'nin koordinasyonunda Gazi Üniversitesi Espor Topluluğu ile birlikte 'Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği Turnuvası' adı altında espor turnuvası gerçekleştiriliyor. Ankara'da ikamet eden ve espora ilgi duyan sporcuların katılımına açık olacak turnuvalar, birer hafta arayla sırasıyla 'PUBG Mobile', 'Zula', 'League of Legends' (LoL) ve 'Valorant' adlı oyunlar üzerinden 21 Mayıs-13 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenleniyor.

Gençlik Kupası'nın 'PUBG Mobile Turnuvası' ön elemeleri 21-22 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Final müsabakaları ise 23 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Turnuvanın bir diğer müsabakası 'Zula Turnuvası'nın ön elemeleri ise 28-29 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Ön elemelerin ardından final müsabakaları 30 Mayıs 2021 tarihinde yapıldı. Turnuvanın bir diğer karşılaşması 'League of Legends' (LoL) Turnuvası'nın elemeleri 4-5 Haziran 2021 tarihinde, final müsabakaları ise 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Gençlik Kupası'nın son turnuvası 'Valorant' olacak. Ön elemeleri 11-12 Haziran 2021 tarihinde yapılacak Valorant Turnuvası'nın final müsabakaları 13 Haziran 2021 tarihinde yapılacak ve turnuvaya 16 yaş ve üzeri olan tüm esporcular katılabilecek. Turnuvaya 9 Haziran 2021 tarihi ve saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek.

Esporun sportif tarafının öne çıkacağı turnuvaların şampiyon takımlarına Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından '19 Mayıs Gençlik Kupası' verilecek. Ayrıca Başkent'in 'PUBG Mobile', 'Zula', 'League of Legends' (LoL) ve 'Valorant' birincilerini de belirleyecek 'Ankara Espor Gençlik Kupası ve Başkent Birinciliği Turnuvası'nda ilk üçe giren takımlara Ankara Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde yapılacak ödül töreniyle altın, gümüş ve bronz madalya verilecek.

Gençlik Kupası'nın Valorant turnuvası karşılaşmalarını Gazi Üniversitesi Espor Topluluğunun Twitch kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Gençlik Kupası'nın Valorant turnuvasına katılmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Valorant Turnuvası Kayıt Formu: https://forms.gle/uvuufuzpYdLFaEbM7

Kaynak: Playerbros