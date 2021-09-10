Başkent'te Erzurum zirvesi
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Başkent'te Erzurum zirvesi

Başkent'te Erzurum zirvesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Erzurum heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda şehir adına önemli görüşmelerde bulundu.

Erzurum heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda şehir adına önemli görüşmelerde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir ve Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'dan oluşan Erzurum heyeti ilk önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum heyeti olarak Sayın Bakanımızla bir araya geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak burada kentsel dönüşüm ve önemli projelerimizle ilgili sunumlar yaptık. Şehrimizdeki tarihi yapıları gün yüzüne çıkaran meydan projemiz ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı istişare ettiğimiz bu zirve toplantıda Milletvekillerimizin, Valimizin, İl Başkanımızın ve İlçe Belediye Başkanlarımızın da önemli fikirleri, önemli tespitleri oldu" dedi.

Başkan Sekmen, Başkent'te yaptığı görüşmeler kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiklerini kaydederek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'nu da ziyaret ederek, kış sporları ve kayak merkezi yatırımlarımız, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği hedefimiz, Erzurum'da yapılması planlanan kapalı spor salonu projemiz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzla ilgili düşüncelerimizi kendisiyle paylaştık. Spora ve sporcuya olan ilgisi ve desteğini mutlulukla takip ettiğimiz Sayın Bakanımızı olimpiyat şehrimize de davet ettik" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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