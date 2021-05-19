Başkent'te engelli öğrencilerden anlamlı bayrak yarışı

Başkent'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelen 19 bedensel ve zihinsel engelli çocuk, yaptıkları bayrak koşusuyla engellere meydan okudu.

Başkent'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir araya gelen 19 bedensel ve zihinsel engelli çocuk, yaptıkları bayrak koşusuyla engellere meydan okudu.

Gölbaşı Belediyesi'ne bağlı Mutlu Yaşam ve Uygulama Merkezi öğrencilerinin katıldığı '19 Mayıs, 19 Çocuk, 19 Dakika' isimli bayrak yarışı renkli görüntüler oluşturdu. Farklı yaş kategorilerindeki 19 bedensel ve zihinsel engelli öğrenci, Sahil Parkı'nda kıyasıya yarıştı. Yaklaşık 1 kilometre mesafeyi koşarak kat eden öğrencileri bitiş çizgisinde coşkulu kalabalık karşıladı. Verdikleri mücadeleyle engellere meydan okuyan gençler, yarış sonunda dev Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Yarış sonrası öğrencilerin coşkusuna ortak olan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Gölbaşı ilçesi olarak Gölbaşı Belediyemizin Uyum Merkezi'ndeki evlatlarımızın 19 Mayıs gününe hitaben yaptığı bu güzel gösteri için teşekkür ve tebrik ediyorum. Demek ki birçok engelleri aşabiliyormuşuz. Bugün canlandırmasını yaptıkları bu bayrağı bize hediye etmeleri de bizi çok onore etti. Bu vesileyle başta ilçemizdeki gençlerimiz olmak üzere ülkemizdeki ve dünyadaki gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, tebrik ediyorum. Gün içerisinde başka etkinliklerimiz de var. Saat ikide de nostaljik arabalarımızla Vosvos Federasyonu ile düzenleyeceğimiz konvoy etkinliğimiz olacak. Akşam sekizde de canlı yayınla canlı müzik etkinliğimiz olacak. Bayramımız tekrardan kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir etkinlikle bir ilke imza attık"

Mutlu Yaşam Uygulama Sorumlusu Safiye Şimşek ise bu tarz bir etkinliğin Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, "Gölbaşı Belediyesi Mutlu Yaşam Merkezi olarak 19 Mayıs coşkusunda özel çocuklarımızın neler yapabildiğini göstermek amacıyla bugün güzel bir etkinlikle bir ilke imza attık. Engelli bireylerle daha önce hiç bu tarz etkinlik yapılmadı. Çocuklarımızın neler yapabileceğini bugün bir kez daha göstermiş olduk. Sadece bir kere prova yaptık. Çocuklarımızın algıları muhteşem. Engelleri aşabildiğimize kesinlikle inanabiliyoruz. Biz de bunları göstermek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmacı öğrencilerden Dilek Demirci de çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Bize bu ortamı sağladıkları için başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi çok gururlandırdı. Çok mutlu etti. Kendimizi değerli hissetmemizi sağladı. Çok gururlandım ve mutlu oldum böyle bir ortamda bulunduğum için" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı