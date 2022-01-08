ANKARA (İHA) - Başkent'te engelli dostu hizmet devam ediyor

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Temmuz 2020'de faaliyete giren Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarıl Atölyesi ile bugüne kadar 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakımı yapıldı.

"Engelsiz Başkent" hedefiyle hareket eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atmaya devam ediliyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü tarafından Ankara'da yaşayan engelli vatandaşları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan 'Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde engelli vatandaşların akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerinin bakım ve onarımı yapılıyor.

Tekerlekli sandalyelerin bakım onarımı ücretsiz yapılıyor

Engelli bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olmasını sağlamaya yönelik çalışmalara öncelik veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, akülü ve manuel tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor. Bu amaçla Temmuz 2020 tarihinde hizmete açılan Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi'nde engelli vatandaşların garanti süresi sona ermiş akülü sandalyelerine ücretsiz akü bakımı, teker, fren, gövde bakımı, yağ kontrolü ve motor beyin temizliği ücretsiz olarak yapılıyor.

Engelli vatandaşların ekonomilerine destek

"Engelli dostu" hizmet anlayışı doğrultusunda vatandaşlara yardımcı olmayı amaçladıklarını vurgulayan Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat, verilen hizmet hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Atölyemizi Temmuz 2020'de faaliyete geçirdik. Atölyemizde 5 personel ve 2 araçla 1,5 yılda 600 akülü ve manuel tekerlekli sandalyenin bakım onarımını gerçekleştirdik. Piyasada bu tamiratların çok fahiş fiyatlara yapıldığını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hizmeti tamamen ücretsiz yapıyoruz. Bu anlamda engelli vatandaşlarımızı ve ailelerini ekonomik yönden destek oluyoruz. Engelli vatandaşlarımız veya aileleri bizi arayıp randevu aldıktan sonra vatandaşlarımızın tekerlekli sandalyelerini evlerinden alıp atölyemize getiriyoruz ve 1-2 gün içinde tamirini yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz."

Tüm ilçelerden gelen talepler karşılanıyor

Sincan'da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Hizmet Merkezi'nde, engelli vatandaşlarının bakım ve onarım çağrılarına anında yanıt veriliyor.

Tekerlekli sandalye bakım ve onarımından yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar veya aileleri "507 10 01" telefon numarasını arayarak bu hizmetten yararlanabiliyor. Başkent'in tüm ilçelerinden gelen talepleri karşılayan ekipler, vatandaşların tekerlekli sandalyeyi kendileri getiremediği durumlarda da adreslerinden alarak tamirini gerçekleştiriyor.