Başkent'te emeklileri canından bezdiren gaspçı yakalandı
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Başkent'te emeklileri canından bezdiren gaspçı yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bankadan emekli maaşını çeken bir kişiyi takip ederek gasp eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Başkent'te emeklileri canından bezdiren gaspçı yakalandı
22.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:20

Ankara'nın Mamak ilçesinde bankadan emekli maaşını çeken bir kişiyi takip ederek gasp eden şahıs, polis tarafından yakalandı.

Mamak'ta ATM'den emekli maaşını çektikten sonra evine dönmekte S.A.'yı takip eden kimliği belirsiz bir kişi, evin girişinde şahsı darp ederek 5 bin TL parasını gasp etti. Saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Hafif yaralanan S.A.'nın şikayeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Olay akşam saatlerinde yaşandığı için yüzü tam olarak seçilemeyen zanlının kimliği, görüntülerde uygulanan iyileştirme teknikleri ile tespit edildi. 'Hayalet' lakaplı Ali U. adlı zanlı, saklandığı binada yakalanarak gözaltına alındı. Ali U.'nun daha önce de emekliler ve yaşlıları takip edip paralarını gasp ettiği belirlendi. Polis sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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