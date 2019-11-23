23.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:50

Başkent'te ekmek tadında festival

Halk Ekmek, mobil ekmek fırını aracıyla katıldığı festivalde ilk kez ürettiği çavdar ekşi maya ekmeğini başkentlilerin beğenisine sundu

17 ülkeden festivale katılan ve birbirinden lezzetli ekmek ürünlerinin tanıtıldığı festivalde halk ekmek standı yoğun ilgi gördü

ANKARA - Başkent Ankara, Türkiye'nin önde gelen ekmek üreticilerinin yanı sıra Ukrayna, Azerbaycan, Kosova ve Kore başta olmak üzere 17 farklı ülkenin katıldığı "3. Ekmek Festivali"ne ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen festivale Ankara Halk Ekmek Fabrikası açtığı stantla katılıyor.

"Anadolu Buğday ve Ekmek Hikayesi" temasıyla Çankaya Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde 24 Kasım Pazar günü sona erecek festivalde ülkelerin ekmek ürünleri tanıtılıyor.

Halk Ekmek'ten yeni ürün

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, Türkiye'den ve dünyadan birçok yöresel ekmek kültürüne ait lezzetlerin yer aldığı festivale mobil fırın aracıyla katıldı.

Ürün yelpazesini her geçen gün genişleten Halk Ekmek ayrıca Mobil Halk Ekmek Fırını aracında pişirdiği yeni ürünü çavdar ekşi maya ekmeğini ilk kez Başkentlilerin beğenisine sundu.

Vatandaşlardan Halk Ekmek standına yoğun ilgi

Üzerinde dumanıyla servis edilen çavdar ekşi maya ekmeği Başkentlilerden tam not aldı.

Vatandaşlar Halk Ekmek ürünlerine yoğun ilgi gösterirken, Ankara Halk Ekmek Fabrikası İş Geliştirme ve Koordinasyon Müdürü Fatih Mehmet Karaca, "Sürdürmekte olduğumuz kırsal kalkınma projesi içerisinde tüm un alımlarımızın yerli üretim olmasına özen gösteriyoruz" dedi.

Halk Ekmek müşterisi olduğunu belirten Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur da, "Glutensiz ekmek, tam buğday ekmeği ve çavdar ekmeği gibi birçok türde sağlıklı ekmek üretiliyor. Bir tıp doktoru olarak kişinin kendi sağlık durumuna göre seçebileceği birçok alternatifler var. Tüm bunların Halk Ekmek tarafından Ankaralılara ulaştırılıyor olmasını önemsiyorum" sözleriyle düşüncesini dile getirdi.

Halk Ekmek standını ziyaret eden vatandaşlardan Yaşar Kahraman, "Halk Ekmek ürünlerini herkese tavsiye ediyorum çünkü en sağlıklı ekmek Halk Ekmek" derken, Leyla Odabaşı adlı bir başka vatandaş da, "Ben çölyak hastasıyım. Glütensiz ürünler tüketmek zorundayım. Glütensiz simidin çıktığına çok sevindim. Ayrıca glütensiz ekmeği de çok uygun bir fiyata temin edebildiğimiz için teşekkür ediyorum" dedi.

Halk Ekmeğe sağlıklı ürünler ürettiği için teşekkür eden Cengiz Kunduz ise "Halk Ekmek ürünlerini severek tüketiyoruz. Bilhassa su böreği ve simidi çok güzel. Glütensiz ekmeği de arkadaşıma alıyorum. Derin dondurucuda saklayıp istediği zaman tüketebiliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA