Başkent'te ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkent'te ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi imha edildi

Başkent'te ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir kişinin kendi arazisine izinsiz olarak 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi ektiğini belirledi. Ele geçirilen bitkiler imha edilirken, ekimi yapan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Polatlı ilçesinin Yenice Mahallesi'nde M.G. isimli bir kişinin kendine ait olan 3 milyon 829 bin 34 metrekare arazisine izinsiz olarak 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi ektiğini tespit eden jandarma ekipleri, M.G. hakkında adli işlem başlattı. Ele geçirilen bitkilerin ise yakılarak imha edildiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü
Yasak aşk kavgası kanlı bitti! Karısıyla ilişki yaşadığını söylediği adamı boş arazide öldürdü
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Gülşen Deniz Çakır Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkent'te ekiminin izinsiz yapıldığı tespit edilen 218 bin 253 kök haşhaş bitkisi imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:28:55. #1.16#

title