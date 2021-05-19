Başkent'te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Başkent'te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Başkent'te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde Ramazan Y.'nin kullandığı EGO otobüsü ile Osman Ö.'nün kullandığı 06 BDH 600 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada EGO sürücüsü Ramazan Y. ve otomobil sürücüsü Osman Ö. ile aynı araçta bulunan Esra A., Hayrettin Ç.L. ve Rahim E. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Başkent'te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Başkent'te EGO otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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