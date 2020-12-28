Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor
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Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor

28.12.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:40

Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor

ANKARA - Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Ele geçirilen bu miktar Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek elektronik sigara tütünü olarak kayıtlara geçti.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 28 Aralık günü Etimesgut ilçesinde bir TIR'a düzenlenen operasyonda, Türkiye'de satışı yasaklanan heets marka 28 bin 600 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyon sonucunda Rusya uyruklu bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor
Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor
Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor
Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor
Başkent'te elektronik sigara tütünü operasyonunda rekor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

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