Başkent'te durdurulan 3 araçtan 300 bin adet uyuşturucu hap çıktı
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Başkent'te durdurulan 3 araçtan 300 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Başkent'te durdurulan 3 araçtan 300 bin adet uyuşturucu hap çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Ankara ve Konya illerinden narkotik ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu 300 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirdi.

Hatay'dan Ankara'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan Ankara ve Konya illerinden narkotik ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu 300 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara'ya Hatay'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu Gölbaşı ilçesindeki uygulama noktasında iki otomobil ve bir kamyoneti durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 300 bin adet captagon isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan M.K., Ö.E., V.E., A.E. ve H.T. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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