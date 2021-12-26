Başkent'te duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı - Haberler
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Başkent'te duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı

Başkent'te duba hırsızlığı kamerada: Üzerine çarşaf örtüp çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

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SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te bir sokaktaki demir dubaları üzerine çarşaf kapatarak çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs, gece saatlerinde çarşı merkezindeki sokak üzerinde bulunan demir dubaları çaldı. Olay, çarşı esnafının dubaların yerinde olmamasını fark etmesi üzerine güvenlik kameralarını incelemesiyle anlaşıldı. Bir şahsın gece saatlerinde yanında bulundurduğu çarşafı dubaların üzerine atarak kamufle edip çalma görüntüleri kameralara yansıdı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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