Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da seyir halinde olduklarına aldırış etmeden dakikalarca cep telefonuyla ilgilenip sigara içen dolmuş şoförleri pes dedirtti.

ANKARA (İHA) - Ankara'da seyir halinde olduklarına aldırış etmeden dakikalarca cep telefonuyla ilgilenip sigara içen dolmuş şoförleri pes dedirtti.

Olay, Sıhhiye-Etimesgut-Bağlıca ve Sıhhiye-Aktepe güzergahlarında meydana geldi. İki ayrı dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi. Şoförler kimi zaman cep telefonu ile oynadı, kimi zaman da sigara içti. O anlar bir yolcu tarafından görüntülenirken iki dolmuş şoförünün rahat tavırları pes dedirtti.

(Musa Erdoğan/İHA)

Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti

Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti

Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti

Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

Ankara'da EGO otobüsü araçların üzerine devrildi: 16 yaralı

 Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

Son dakika haber! Polisin uygulamaya takılan taksideki genç kızla 'sabır' sınavı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title