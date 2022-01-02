Başkent'te dolmuş şoförlerinin rahat tavırları pes dedirtti

ANKARA (İHA) - Ankara'da seyir halinde olduklarına aldırış etmeden dakikalarca cep telefonuyla ilgilenip sigara içen dolmuş şoförleri pes dedirtti.

Olay, Sıhhiye-Etimesgut-Bağlıca ve Sıhhiye-Aktepe güzergahlarında meydana geldi. İki ayrı dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi. Şoförler kimi zaman cep telefonu ile oynadı, kimi zaman da sigara içti. O anlar bir yolcu tarafından görüntülenirken iki dolmuş şoförünün rahat tavırları pes dedirtti.

(Musa Erdoğan/İHA)