Başkent'te dolmuş ile taksi kafa kafaya çarpıştı
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Başkent'te dolmuş ile taksi kafa kafaya çarpıştı

19.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 01:06
Başkent'te dolmuş ile taksi kafa kafaya çarpıştı

Başkent'te dolmuş ile taksinin kafa kafaya çarpması sonucunda iki kişi yaralandı.

Başkent'te dolmuş ile taksinin kafa kafaya çarpması sonucunda iki kişi yaralandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sincan ilçesi Edip sokak ile Erdem sokak kesişiminde gerçekleşen kazada A.G. yönetimindeki 06 J 1586 plakalı dolmuş ile C. Ç. yönetimindeki 06 PBU 44 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine anında gelen 112 ekipleri araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı K. Y. ve dolmuşun sürücü koltuğunda yer alan A. G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulans ile Dr. Nafis Körez Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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