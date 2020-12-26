Başkent'te döküm atölyesinde çıkan yangın korkuttu

Ankara Siteler, Önder Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında bulunan döküm atölyesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Siteler Önder Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın yoldan geçen bir vatandaşın üçüncü katta bulunan çalışanları uyarmasıyla fark edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ankara Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken yangının çıktığı bölgede çalışan bir vatandaş, yangının dün akşamdan kalan sobadan çıktığını öne sürdü.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı