Başkent'te doğalgaz borusu patladı

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

Sincan'da bulunan Lale Meydanı'nda altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Doğalgaz ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı.

(Ali Nargüner - İbrahim Çakmak/İHA)