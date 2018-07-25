Başkent'te Dehşet! Uyuşturucu Kavgasında Kafası Taşla Ezilerek Öldürüldü

Ankara'da 2 şahıs, uyuşturucu almak için buluştukları zehir tacirleri tarafından darp edildi. Büyüyen kavgada U.Y başından taşla ezilerek öldürüldü.

UYUŞTURUCU KAVGASI BÜYÜDÜ

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün gece saat 02.00 sıralarında B.B. ve U.Y. uyuşturucu madde almak için O.O.'nun yanına gitti. Alışveriş esnasında şahıslar arasında tartışma çıktı. Kavga bir anda alevlenince O.O. durumu arkadaşlarına bildirdi. O.O.'nun arkadaşları K.K. ve M.A. kısa bir süre sonra olay yerine gelerek kavgaya dahil oldu.

KAFASI TAŞLA DEFALARCA EZİLDİ

O.O., K.K. ve M.A. ellerine geçirdikleri taşla B.B. ve U.Y.'yi feci şekilde dövmeye başladı. İkiliden U.Y. yere düşünce, saldırgan 3 kişi, U.Y.'nin kafasını taşla defalarca ezdi. U.Y.'nin kanlar içinde yerde hareketsiz kaldığını gören saldırganlar bir anda panik yaparak olay yerinden kaçtı. U.Y.'nin arkadaşı B.B. ise şok geçirdikten sonra durumu ilgili yerlere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de kafasından feci şekilde yaralanan U.Y.'yi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede hemen ameliyata alınan U.Y., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların O.O., O.Y., K.K. ve M.A. olduğu belirlendi. 4 şahıs düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanırken aralarında birinin silahlı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.