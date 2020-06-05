Başkent'te dehşet...Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
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Başkent'te dehşet...Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Başkent'te dehşet...Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.

05.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:45

Başkent'te dehşet...Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Bülten sokakta kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu kadın olay yerinde hayatını kaybederken erkek olduğu belirlenen saldırgan kaçtı. Polis bölgede saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Başkent'te dehşet...Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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