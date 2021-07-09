Başkent'te DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olan yabancı uyruklu 10 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şahıslardan 7'sini yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı