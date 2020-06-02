Başkent'te DEAŞ operasyon: 10 gözaltı
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Başkent'te DEAŞ operasyon: 10 gözaltı

Başkent'te DEAŞ operasyon: 10 gözaltı Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

02.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:55

Başkent'te DEAŞ operasyon: 10 gözaltı

ANKARA - Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğu belirlendi.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü üyelerine operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Çatışma bölgeleriyle irtibatlı 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Başkent'te DEAŞ operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: İHA

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