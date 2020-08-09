Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
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Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

09.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 10.08.2020 00:17

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde damat, sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.

Olay Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Örencik mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Kemal A. Eşi Tuğba A. henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın sonucu Tuğba. A. babası Kadir. Y.'nin evine döndü. Örencik Mahallesi'nde kayınpederi Kadir Y. ile karşılaşan Kemal A. tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.

YAPILAN TÜM

Kavga sırasında damat Kemal A. kayınpederi Kadir. Y. bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kemal. A.'yı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal. A. hayatını kaybetti. Damat Engin K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Damat dehşeti! Sokak ortasında kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: İHA

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