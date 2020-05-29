Başkent'te cuma namazı cami avlularında, halı sahalarda kılındı
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Başkent'te cuma namazı cami avlularında, halı sahalarda kılındı

Başkent'te cuma namazı cami avlularında, halı sahalarda kılındıANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile açıldı.

Başkent'te cuma namazı cami avlularında, halı sahalarda kılındı
29.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:01

Başkent'te cuma namazı cami avlularında, halı sahalarda kılındı

ANKARA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapanan camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile açıldı. Başkent'te cuma namazı camilerin avlularında, halı sahalarda kılındı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Hacı Bayram Veli Camii avlusunda saf tuttu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatılan camiler, cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Camilerde salgına karşı günler öncesinde tedbirler alındı. Camilerin avluları ve açık alanlar, cuma namazı için hazırlandı. Vatandaşlar, 2 ayı aşkın süredir kapalı olan camilere akın etti. Hacı Bayram Veli Camii, yoğunluğun en fazla olduğu camiler arasında yer aldı. Namaz öncesi, emniyet ve cami görevlileri girişte güvenlik önlemi aldı. Camiye gelenler sosyal mesafe kuralları gözetilerek, tek sıra halinde camiye alındı. Girişte vatandaşların ateşi ölçüldü. Maskesi olmayanlara maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Saf düzeni de sosyal mesafe kuralları gözetilerek alındı. Cami görevlileri, vatandaşları yönlendirerek saf düzenini oluşturdu. Cami bahçesinde yer kalmadığı için bazı vatandaşlar dışarıda kaldı. 

GÖZYAŞLARINI TUTAMADICami avlusunu dolduran vatandaşlar, 2 ayı aşkın süre sonra ilk cuma namazını kılmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadı. Yaklaşık 2 aydır namaza gelemediği için hüzünlü olduğunu belirten Nadir Yılmaz, "Bu mutluluğu yaşamak için sabahın erken saatinde kalkarak Etimesgut'tan Ulus'a geldim. Kar da olsa, yağmur da olsa cuma namazı kılmaya gelirim" derken, gözyaşlarını tutamadı. TBMM BAŞKANI ŞENTOP SAF TUTTUTBMM Başkanı Mustafa Şentop da cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde kıldı. Şentop, camiye oğulları Selahattin ve Ömer Asım Şentop'la geldi. Cuma namazını avluda seccadede kılan Şentop, son sünneti kılmadan camiden ayrıldı. Cemaatin büyük bir bölümü de son sünneti kılmadan camiden ayrılırken, bazı vatandaşların son sünneti kılmaya devam ettiği görüldü. Öte yandan Başkent'te aralıklarla etkili olan sağanak, namaz sırasında durdu.HALI SAHADA CUMA NAMAZIÇankaya Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Camisi cemaati için ise caminin avlusu olmadığı için halı saha hazırlandı. Halı sahada sosyal mesafe kuralı gözetilerek saf düzeni oluşturuldu. Halı sahaya girişte belediye görevlileri tarafından tek kullanımlık seccade dağıtıldı. Maske takan cemaat, halı sahada cuma namazını kıldı. İmam Osman Doğan, ilk defa halı sahada cuma namazı kıldırdığını anlatarak, "Çok güzel ve farklı bir duygu yaşadım, mutluyum. Yağmura rağmen katılım oldukça fazlaydı, insanlarımız ibadeti özlemişlerdi. Cuma hazırlığını tesisin sahipleri ile birlikte yaptık. 2'şer metre safların arasında, 2 kişinin arasında da seccadeden sonra 1,5 metre kuralına uyarak yerlerimizi ayarladık. Kapalı alanda namaz kılmanın riskinden dolayı açıkta kılmanın avantajını yakaladık" dedi.

Halı Saha Sorumlusu Ahmet Sezer Polat da "Sürekli maç yaptığımız yerde namaz kılmak aklımıza gelmezdi" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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