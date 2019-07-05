Başkent'te çöken yol korkuttu

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde yolda meydana gelen çökme korkutttu.

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Yüksek Sokak'ta yolun ortasında çökme meydana geldi. Sürücüler ve yayalar için tehlike saçan çukur vatandaşlar tarafından belediye ekiplerine ihbar edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri içinde su patlağı olduğu görülen çukuru çakıl ile doldurdu. Vatandaşların 'su nereye akacak' sorusu ise cevapsız kaldı.

Kaynak: İHA