Başkent'te çocuk sesleri yükseliyor

22.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:19

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" kapsamında Başkent'te çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenledi.



Çocuk Meclisi üyeleri, çocuk haklarına dikkat çekmek için ellerinde taşıdıkları "Çocuk susar sen susma!" "İstismara sessiz kalma", "Çocuk bedenime dokunma", "Ben çocuğum haklarımla varım" ve "Eğitim her çocuğun hakkıdır" pankartlarıyla basın açıklaması yaptı.



23 milyon çocuğun sesi



Türkiye'deki 23 milyon çocuk adına konuştuklarını belirten Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ ve meclis üyeleri, mutlu bir gelecek için tüm yetişkinlerin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şu mesajları verdiler:



"Çocuk hakları konusunda hala çok büyük eksikler olduğunu görüyor, çocuklarla ilgili güzel haberlerin eksikliğini yaşıyoruz. Çocuk hakları sözleşmesinde dil, din, ırk, köken ayrımı yapılmaksızın tüm çocuklar eşittir denmişse de hala çocuk haklarının tam anlamıyla uygulandığını söylemek mümkün değil. Tüm dünyada açlık çeken, temiz suya ulaşamayan, doğru beslenemeyen, savaşlardan etkilenen, şiddete ve istismara uğrayan, eğitimlerini sürdüremeyen, ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan, çevre kirliliğine maruz kalan, hayatlarını kaybeden, sakat kalan milyonlarca çocuk var. 2-4 yaş grubu 300 milyon çocuk fiziksel ya da psikolojik şiddete uğruyor, 50 milyon çocuk ise çalıştırılıyor. Ülkemizde ve dünyada çocuk hakları için devletler, hükümetler, gönüllü kuruluşlar var gücüyle çalışsa da, çocuklar hala yeterince korunamıyor."



Çocuklar taleplerini dile getirdi



Eğitimden ifade özgürlüğüne, çocuk yaşta evliliklerden istismara kadar birçok konuda haklarının korunması için çağrıda bulunan Çocuk Meclisi üyeleri, basın açıklamasında taleplerini ise şöyle sıraladılar:



"-Sınav sistemi değiştirilmeden önce çocukların da görüşü alınsın,



-Her çocuğun özel alanlarına saygı duyulsun,



-Eğitimde eşitlik sağlansın,



-Çocukların ifade özgürlüğüne saygı duyulsun,



-Çocuk işçiliği önlensin ve bu konuda yaptırımlar arttırılsın,



-Kız çocuklarının okutulmaması ve çocuk evliliklerine karşı cezalar artırılsın,



-Öğrenciler arasında ayrımcılık yapılmasın,



-Çocuk kaçırmaları, kayıplar, istismarlar son bulsun,



-Çocukların katılım hakkına saygı duyulsun,



-Çocukların da birer birey olduğu unutulmasın."



Çocuk Meclisi üyeleri basın açıklamasının ardından vatandaşlara çocuk hakları ile ilgili çeşitli sorular sordu.



Büyükşehir minik emekçileri de unutmadı



Maddi imkansızlıklardan dolayı küçük yaşta sokaklarda çalışmak zorunda kalan çocuklara sahip çıkarak, sosyal faaliyetlerde bulunmalarını sağlayan ve eğitimlerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir dizi etkinlik de düzenledi.



Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi'nde düzenlenen farkındalık etkinliğinde 6-12 yaş aralığında 82 çocuk, çocuk haklarını anlatan slayt gösterisinden oyunlara, dans ve yarışmalardan resim çalışmalarına kadar birçok etkinliğe katıldı.



Çizim Atölyesinde "Çocuk Haklarını Çiziyorum" sloganıyla birbirinden renkli resimler çizen çocukların eserleri, Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA