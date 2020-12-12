Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
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Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

12.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:05
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

ANKARA'da esnafı tehdit ederek haraç isteyen, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da esnafı tehdit ederek haraç isteyen, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği'nce, kent genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Yenimahalle ilçesi Demetevler bölgesinde esnaftan tehditle haraç toplayan suç örgütü tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunladığı saptandı. Suç örgütü üyelerinin ayrıca kumarhane işlettiği, kumar oynatıp, uyuşturucu madde ticareti yaparak, gelir sağladığı belirlendi. Şüphelilerin haraç vermeyen esnaftan bazıları ile kendi bölgelerinde uyuşturucu satan bir kişiye işkence yaparken çekilen görüntüler ele geçirildi. Görüntülerde örgüt üyelerinin, kendi bölgelerinde uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri bir kişiyi taşla öldüresiye dövdükten sonra aracın bagajına koydukları görüldü.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI15 kişinin şikayetçi olduğu, liderliğini D.A., yöneticiliğini D. K. ve M.G. adlı kişilerin yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheliye yönelik 20 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, polis baskını sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki evin balkonundan atlayarak kaçtı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 telsiz ele geçirildi. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı
Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

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