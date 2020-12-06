Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
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Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:28
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı

Covid-19 pandemisinde vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci günde de Ankara halkı kısıtlamaya uydu.

Covid-19 pandemisinde vakaların artış trendini sürdürmesi üzerine tüm yurtta hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci günde de Ankara halkı kısıtlamaya uydu.

Cuma akşamı saat 21.00 itibarıyla başlayan kısıtlamayla birlikte tüm kentlerde üst düzey önlemler alınırken, başkent Ankara'da da caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin en işlek caddeleri ve sokakları tamamen boşalırken, sadece çalışma zorunluluğu olanlar ve genelge ile izin verilenler sokağa çıktı. Güvenlik güçleri kentin belirli bölgelerinde uygulama noktaları oluştururken, trafikteki az sayıda araç durdurularak kontrol edildi.

Başkent'in en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Heykel Meydanı, Bentderesi Dolmuş Durakları gibi yerlerin yanı sıra hafta sonları yoğunluğun olduğu Kuğulu Park gibi mekanlar da bomboş kaldı. Sokaklar güvercinler ve sokak hayvanlarının oldu.

Cuma akşamı 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00'de son buluyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Başkent'te cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Cadde ve sokaklar kısıtlamanın ikinci gününde de boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de caddeler boş kaldı
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