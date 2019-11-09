Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı
Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptıANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.
Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde drift yapan sürücü, kendi ve çevresindeki insanların canını hiçe saydı. Dakikalarca cadde üzerinde otomobiliyle drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı.
Haber Videosu: Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı