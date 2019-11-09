09.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:59

Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde drift yapan sürücü, kendi ve çevresindeki insanların canını hiçe saydı. Dakikalarca cadde üzerinde otomobiliyle drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA