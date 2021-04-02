Başkent'te Bylock operasyonu: 22 gözaltı

Ankara'da terör örgütü FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 32 kişiden 22'si Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü FETÖ'nün gizli mesajlaşma programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 32 kişiden 22'si Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, FETÖ terör örgütünün gizli mesajlaşma programı olan Bylock'u kullanan ve FETÖ/PDY'nin tepe yöneticileriyle çok kez irtibat kurdukları belirlenen 32 kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, Ankara Merkezli 5 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla tespit edilen 32 şahıstan 22'sini yakalayarak gözaltına aldı. Firari 10 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Operasyonda, ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Ali Ayvaz, ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Tahsin Şensoy, ihraç 1'inci sınıf Emniyet Müdürü Nedim Ünsal, ihraç 3'üncü sınıf Mehmet Dayıoğlu, ihraç 4'üncü sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Aktaş'ın da yer aldığı farklı rütbelerde, aktif görevde ve ihraç olmak üzere toplam 32 şahıstan 22'sinin yakalandığı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı