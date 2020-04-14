Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
Ankara, Ulus, 3. Sayfa

Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ankara'da EGO otobüsünde bir kişi, tip korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

14.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:34
Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Ankara'da EGO otobüsünde bir kişi, tip korona virüs şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Mevlana Bulvarında meydana geldi. Gölbaşı-Ulus-15 Temmuz Kızılay istikametine giden 06 BE 7410 EGO otobüsüne binen bir yolcudan şüphelenen otobüs şoförü Murat C. seyir halindeyken durumu polis ekiplerine bildirdi. Şehirlerarası otobüs terminalinin (AŞTİ) karşısındaki EGO duraklarında polis ekiplerince durdurulan otobüs çevresinde önlemler alındı. Önlemler kapsamında otobüste bulunan diğer yolcular ise sosyal mesafeyi koruyarak indirildi. Durum daha sonra 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri gelene kadar şüpheli yolcuyla hiçbir şekilde irtibata geçilmedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hastalık şüphesi bulunan yolcuyu ambulansla hastaneye götürdü. Otobüs ise dezenfekte edilmek üzere garaja götürüldü.

Otobüsün içinde bulunan görgü tanıklarından Muharrem Doğan, "İşten çıktım normal şekilde Gölbaşından otobüse bindim. Arkadaş bindiği anda kart istedi bizden ' bizde kart yok' dedik. Daha sonra AŞTİ'ye geldik ve polisler otobüsü durdurdu. İçeride şoför birkaç defa sordu. 'Alkollü müsün' diye? 'Alkol yok başım ağrıyor' dedi. Şüpheli hareketleri vardı. Maske vardı ağızında ama kafasını örtüyordu. Yüzünü saklamaya çalışıyordu. Herhangi bir belirtisi yoktu zaten kendisi tek öndeki koltukta oturuyordu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çernobil'de 10 gündür süren ve dünyayı tedirgin eden yangın söndürüldü Haber
Çernobil'de 10 gündür süren ve dünyayı tedirgin eden yangın söndürüldü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haber
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Mine Tugay'ın paylaşımına beğeni yağdı! Hayranlarından tam not aldı Haber
Mine Tugay'ın paylaşımına beğeni yağdı! Hayranlarından tam not aldı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haber
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
'Maaşın var, bakacaksın' yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haber
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bakan Koca 'Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?' sorusunu yanıtladı Haber
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
ABD'de koronavirüsten sonra yeni tehlike! Büyük kentler lağım farelerinin istilasına uğrayabilir
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Haydar Baş Özlem Zengin Saruhan Oluç Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Tarkan Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm Nisan İnfaz Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkent'te bir kişi korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 01:22:11. #1.14#
title