Başkent'te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
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Başkent'te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

17.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:51

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün öğle saatlerinde bir spor salonunun bahçesinde uyuyan hamile kediye sokaktan geçen bir kadın saldırdı. O anlar spor salonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

(Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Başkent'te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
Başkent'te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
Başkent'te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı
Başkent'te bir kadın hamile kediye önce vurdu sonra da elindeki çantayı fırlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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